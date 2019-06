Dieci squadre di pulcini si sono sfidati, nella prima calda domenica di giugno a Roccafranca. Come da tradizione, la polisportiva Roccafranca ha ospitato il Memorial calcistico, dedicato a Giancarlo Piemonti scomparso anni fa. A centinaia si sono accalcati, tra gli spalti e accanto al campo per tifare i piccoli calciatori e stare in compagnia. Un organizzazione impeccabile quella sostenuta dalla polisportiva, che come sempre ha dato vita ad un evento memorabile.

Un quarto posto per la squadra di casa

Pompiano, Chiari, Cividatese, San Michele, Rudianese, Orceana, Verolese,Villaclarense, e Roccafranca ma la vincitrice che ha sostato sul podio è stata la Trenzanese. Un torneo fatto soprattutto di allegria, famigliarità e partecipazione più che di importanti vittorie. Durante la manifestazione non è mancata la presenza di diverse figure istituzionali, il neo eletto sindaco Marco Franzelli e amministrazione comunale, la famiglia Piemonti al completo, con Marino a distribuire le medaglie e l’immancabile team della Polisportiva Roccafranca, capitanata dal suo presidente Marino Turla, con Mauro Vertua, Rino Signorini, Paolo Bosetti, Alberto Foletti.

