Giornata di festa in occasione dell’Immacolata a San Gervasio. E’ stato un sabato pieno di eventi ed attività.

Gli allievi dei Vigili del Fuoco di Verolanuova hanno mostrato il loro talento in Piazza a San Gervasio. In questa occasione è stato acceso l’albero della speranza realizzato dall’associazione San Gervasio Revolution. A questo evento sono stati esposti i pensieri dei bambini delle scuole del paese. La serata è stata accompagnata dalla musica della cornamusa, dal vin brulé, lo zucchero filato e un rinfresco per tutti.