Giornata della Memoria, ieri sera alle 21 (lunedì 27 gennaio) l’«Anpi Medio Garda», il «Circolo Arci Vittorio Zambarda Salò» e la «Rete 25 Aprile Sempre» hanno dato vita ad un momento di rievocazione storica riproponendo, davanti a palazzo municipale a Salò, il discorso sulla razza tenuto da Benito Mussolini a Trieste nel 1938.

Giornata della Memoria e cittadinanza onoraria

«Si è deciso di farlo a Salò perché forse è utile ricordare le responsabilità di chi si vuole ancora cittadino onorario – hanno spiegato gli organizzatori – Il razzismo nazionalista, etnico, religioso e di censo è alla base oggi di grandi drammi. L’olocausto, in questa giornata, per ampiezza, violenza ed assurdità li rappresenta tutti. Se la storia non ci ha insegnato nulla, vorrà dire qualcosa».

