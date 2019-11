Libro sul fascismo bresciano “bandito” dalla biblioteca di Pompiano. L’ha deciso il sindaco Giancarlo Comincini dicendo che la politica deve restare fuori da un luogo di cultura.

Gervasoni e il suo libro “fuori” dalla biblioteca

Una decisione, quella presa dal primo cittadino leghista, che ha sollevato le proteste della minoranza, e in particolare del capogruppo di “Rinnovamento per Pompiano” Sara Acerbis.

Proprio lei aveva sentito parlare del libro del giornalista bresciano Federico Gervasoni, “Il cuore nero della città”, che riporta episodi di cronaca inerenti ai gruppi neofascisti di Brescia e della provincia. Interessata all’argomento, aveva partecipato ad alcune presentazione e letto il volume. Un argomento che ha trovato subito d’interesse e ha chiesto all’autore la disponibilità a venire anche in paese. Ma le cose non sono andate secondo i piani.

