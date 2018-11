Germoglia a Travagliato il nuovo parco pubblico con giochi inclusivi, un’area per i bambini e le famiglie, fontana e laghetto.

Germoglia a Travagliato il nuovo parco pubblico

Un’area verde per la comunità e per fare comunità. Sorgerà al centro sportivo di via IV Novembre il nuovo parco pubblico della città di Travagliato. Dove oggi ci sono la collinetta e il prato all’esterno del Palazzetto e dello stadio, in primavera “germoglieranno” nuovi alberi, un laghetto e una fontana, giochi inclusivi, per piccoli e piccolissimi e un’area dedicata ai ragazzi. Spazio anche ai ragazzi con un’area per giocare a calcetto e beach volley.

Il servizio completo sul numero di Chiariweek di oggi, venerdì.

TORNA ALLA HOME PAGE