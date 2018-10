Gattino abbandonato sull’A8: Daniele è un gattino di circa due mesi vispo, dolcissimo e affettuoso e si sta riprendendo alla grande.

Gattino abbandonato sull’A8

Domenica 23 settembre, lungo l’Autostrada dei Laghi, in direzione di Milano, poco prima di Legnano, è stato salvato un gattino. Rosella, una signora di Lissone ha notato che a circa 300 metri davanti a lei c’era un gatto bianco e rosso che correva sulla careggiate. La donna si è fermata e ha messo le quattro frecce, ha bloccato le macchine dietro di sé ed è scesa. Ha preso al volo il gattino e l’ha portato via con sé. La brutta avventura non è finita perché una volta ripartita. Rosella non vede più il gattino. Quando arriva al rifugio di Monza, Rosella non trova il gattino in macchina. Il micio era infatti incastrato del gattino la cui punta in un’apertura posta sotto il cruscotto. Lo scarso spazio dell’abitacolo ha reso difficile il recupero, ma alla fine la volontaria Silvia è riuscita a tirarlo fuori.

La richiesta di Enpa

Chi avesse informazioni utili a ritrovare l’autore di questo crudele abbandono, è pregato di contattare in totale riservatezza il numero 039-835623 (rifugio) o scrivere a gattile@enpamonza.it oppure maltrattamenti@enpamonza.it.