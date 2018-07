La squadra «Gandaglia Corse» è la vincitrice indiscussa della gara dei carretti di Verolavecchia, svoltasi ieri sera per le vie del paese bassino, dove gli otto team iscritti si sono dati battaglia. Al secondo posto si è classificata la «M.P.C. Racing» e al terzo «Le Teste Quadre». L’evento, giunto alla nona edizione, si inserisce all’interno della più ampia manifestazione «Verolavecchia in festa», che si concluderà questa sera all’anfiteatro di via Trento con l’esibizione di Giusy Mercury.