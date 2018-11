Da pochi giorni il Maresciallo Ordinario Marco Forcella, nato a Manerbio (BS) classe ‘78 ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Gambara. Arruolato quale Carabiniere nel 2000, ha prestato servizio presso le Stazioni di Rudiano, Scorzè (VE) e Bagnolo Mella.

Chi è il maresciallo ordinario Marco Forcella?

Transitato mediante concorso nel ruolo di Maresciallo, nel 2014 è stato destinato alla Stazione di Pralboino. Durante la carriera militare ha ricevuto due Encomi Semplici: nel 2009 per aver tratto in salvo dalle fiamme due anziani rimasti intrappolati all’interno della loro abitazione e nel 2016 per aver partecipato a operazione che consentiva di disarticolare associazione a delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’arresto di 24 persone e il sequestro di oltre 5 kg di cocaina.

