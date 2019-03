Fonderia Travagliato: Legambiente Franciacorta, il comitato Cittadini e salute e il comitato Aria pulita hanno chiesto alla Provincia e agli enti di far sospendere l’attività dell’azienda Regali Montini.

Fonderia Travagliato: chiesta la sospensione dell’attività

Buongiorno, parlo a nome del Comitato Aria Pulita Travagliato. Allego questo video di oggi … specificando che l'Arpa si appresta a breve a rilasciare l'autorizzazione di impatto ambientale (AIA) alla fonderia storica travagliatese … definendola in questo modo "a norma". Chiedo a tutti gli interessati di essere presenti giovedi sera in comune, dove si svolgerà con giornalisti e banche un dibattito sulla "Qualità della vita a Travagliato" … ore 20.30.Grazie a chi ci permette di dare comunicazione di ciò che succede e che viene spesso sottacciuto. Pubblicato da Paola Nicolini su Martedì 19 marzo 2019

“In questi due mesi, dopo che la fonderia Montini con documento trasmesso agli enti del 14 gennaio ha affermato di aver provveduto a realizzare gli interventi richiesti, fra i quali il tamponamento della bocca di carico dei cubilotti, l’8 marzo abbiamo documentato e trasmesso agli alla Provincia e all’Arpa che dal capannone esce ancora abbondante fumo libero carico quindi di tutti gli inquinanti possibili e immaginabili – hanno comunicato da Legambiente Franciacorta e dai comitati Aria pulita e Cittadini e salute – Verificato che dai filmati si dimostra che il tamponamento della bocca di carico dei cubilotti non è servito praticamente a niente, quindi non si può assolutamente dire “intervento eseguito”, e anche altre prescrizioni e interventi sono ancora in fase di progetto, chiediamo che, prima di rilasciare l’Aia, vengano analizzati i video protocollati e si valuti in quale contesto verrebbe rilasciata l’Aia”.

Gavardo docet, per i comitati

Nella richiesta inotrata in Provincia, Legambiente e i comitati hanno fatto riferimento alla fonderia di Gavardo, “alla quale è stata sosspesa l’Aia dopo aver rilevato l’impossibilità di escludere la diffusione anomala di polveri, più volte documentata in passato durante i numerosi controlli”. Di conseguenza, il gruppo di cittadni, per via degli odori molesti e dei rumori, ha chiesto di sospendere le attività della fonderia di via Brescia “fino a quando le prescrizioni saranno state realizzate adeguatamente e sarà verificata congiuntamente dagli enti e dai cittadini la risoluzione di tutti i problemi ambientali fin qui evidenziati per la tutela della salute dei residenti”.

Il picchetto sotto il Comune

Comitati e ambientalisti hanno infine programmato per questa sera alle 20.30, fuori dal Comune (dove è stato organizzato un incontro sulla qualità della vita a Travagliato), un picchetto per far conoscere alle realtà presenti i problemi degli odori molesti e dei rumori che attanagliano le vie limitrofe alla fabbrica.

