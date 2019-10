Fonderia Travagliato: attiva nel camino del filtro dei forni la barriera antiodorigena installata a seguito di un’analisi olfattometrica.

Fonderia Travagliato: attiva nel camino la barriera antiodorigena

Nel camino del filtro dei forni della fonderia Regali-Montini di via Brescia, a Travagliato, è stata attivata una barriera antiodorigena. “È importante documentare i fatti – ha esordito Stefano Regali, amministratore della fonderia – La nostra azienda è tra le più controllate a Brescia e questo nuovo impianto dimostra l’attenzione che nutriamo verso i cittadini e le loro necessità. Questo investimento, tra l’altro, si può considerare un extra, poiché non rientra tra gli interventi richiesti dagli enti per imposizione di legge. L’abbiamo voluto affrontare per migliorare la fonte odorigena del camino. Si tratta del risultato di uno studio che pochi fanno. Ciò dimostra, ancora una volta, la nostra voglia e la capacità di cambiare: è innegabile che l’azienda sia stata in grado di trasformarsi negli anni”.

Dopo un’analisi olfattometrica l’azienda si è accorta che il camino aveva valori più alti rispetto ai forni di raffreddamento. La questione degli odori nel quartiere dove sorge la fonderia è annosa. I cittadini infatti a più riprese lamentano disturbi causati da “odori molesti” e fumi.

Il servizio completo con l’intervista a Stefano Regali sul numero di Chiariweek di oggi, venerdì, in edicola.

TORNA ALLA HOME PAGE