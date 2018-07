Fonderia: nuovi i filtri, ma le segnalazioni continuano a Travagliato. E ora il comitato Aria Pulita e Legambiente lamentano anche rumori fastidiosi.

I nuovi filtri ci sono, ma le segnalazioni dei residenti continuano e anche Legambiente si sta muovendo.

A tornare al centro della polemica è la fonderia Regali Montini di via Brescia che ora, oltre agli “odori molesti”, emette anche “rumori fastidiosi”.

Legambiente: “Problemi non risolti”

I filtri da mezzo milione installati dall’azienda sono entrati in azione, ma “le modifiche non hanno di certo risolto i problemi”, ha confermato il presidente del circolo Legambiente Franciacorta, Silvio Parzanini.

Il comitato Aria pulita, composto per lo più dai residenti di via del Pero, dell’Olmo, del Ciliegio, di via Brescia e del quartiere degli Alpini sono tornati a segnalare gli odori molesti e i rumori.

