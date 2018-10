Finisce X Factor per Carousel 47, ma Brescia li ama. Purtroppo Asia Argento ha stoppato il gruppo ai Boot Camp.

Il sogno si è interrotto. Ieri sera i Carousel 47, che avevano superato le selezioni, sono stati eliminati ai Boot Camp di X Factor, noto talent show di Sky condotto da Alessandro Cattelan. “Colpa” di Asia Argento, come come la scorsa volta, ha espresso un “no” sui ragazzi mentre Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli hanno capito al volo il talento dei Carousel. L’avventura finisce qui, ma questa esperienza non ha fatto altro che fare amare ancora di più Robin Marchetti, cantante e chitarrista di Passirano, il bassista Lorenzo Boldi di Rodengo Saiano e il batterista di Castelcovati Cristian Galli. I tre 29enni, che si alternano in un genere tra il rock, l’electro e l’hip-hop, sono adesso più amati che mai.