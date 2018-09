Festa in Biolcheria a Longhena fino a domenica. L’evento ha preso il via giovedì e proseguirà fino a domenica.

Festa in Biolcheria a Longhena fino a domenica

Ha preso il via giovedì la festa in Biolcheria che durerà fino a domenica. Questa è molto sentita in paese. Sono infatti più di 150 i volontari (su circa 600 abitanti) che si stanno adoperando per la buona riuscita di questa quarantaduesima edizione. Come da tradizione, la festa prevede l’abbigliamento tipico dei biolghi, coloro che curavano le stalle. Non mancheranno ottimo cibo e intrattenimento in tutte le serate.

