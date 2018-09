Festa di fine estate a Manerbio. Una serata che ha saputo allietare e intrattenere un pubblico numeroso ed eterogeneo.

Festa di fine estate a Manerbio

La festa di fine estate ha portato in strada tanti manerbiesi e non che hanno salutato la bella stagione tra stand gastronomici, musica dal vivo, mercatini, balli di gruppo e gonfiabili per i più piccini. Una serata che ha saputo allietare e intrattenere un pubblico numeroso ed eterogeneo dimostrando che, anche se la bella stagione è agli sgoccioli, la voglia di divertirsi invece è ancora tanta.