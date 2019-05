Decima edizione della Festa della birra organizzata dalla Pro Bono di Verolanuova.

Festa Pro Bono a Verolanuova

Quattro giorni di puro divertimento: sono quelli della festa della Birra di Verolanuova (che si svolge in via San Rocco, 2), organizzata anche quest’anno dalla Pro Bono. La festa ha avuto inizio giovedì sera ed è proseguita stasera con il torneo di briscola chiamata e la band “I Coast to Coast” a tenere banco. Domani, sabato, si prospetta un’altra grande serata con lo spiedo (anche d’asporto, per informazioni contattare 333-3007038) e poi domenica gran finale. Quattro grandi serate, con alla base uno scopo benefico: l’obiettivo infatti è quello di sostenere la missione «San Giovanni Battista» a Morrumbene in Mozambico.

