Festa del Ringraziamento a Travagliato: presente anche Fabio Rolfi. La pioggia non ha fermato il corteo e l’entusiasmo degli agricoltori.

Grande festa per gli agricoltori di Travagliato che questa mattina si sono ritrovati per condividere un ricco programma in occasione del Giorno del Ringraziamento. Il ritrovo ha visto il suo momento clou con la sfilata dei mezzi agricoli per le vie del paese fino all’arrivo a Cascina Moretti, con la presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi e la tradizionale “colazione del contadino”.

Il corteo è proseguito verso Piazza Libertà dove, conclusa la Messa, è seguita la benedizione di don Claudio Checca ai mezzi e ai conducenti.

A concludere la giornata, il pranzo conviviale in un ristorante del paese.

Trattori sotto la pioggia

Il maltempo che imperversa da giorni su tutta la provincia, e non solo, non ha accennato a scoraggiare i presenti. D’altronde si sa: un bravo agricoltore è sempre attivo, nonostante le condizioni climatiche e meterologiche avverse.

L’entusiasmo nell’aria era palpabile, facendo vivere al meglio quella che è diventata ormai più di una semplice esibizione di macchine agricole.

A sfidare le intemperie non solo gli addetti al settore, ma anche tanti sostenitori e appassionati dei “fuoristrada”. Presenti il sindaco Renato Pasinetti e l’assessore alle Politiche giovanili Christian Bertozzi.

Ringraziamenti

I ringraziamenti all’organizzatore, l’assessore ad Ambiente ed Ecologia, Agricoltura, Verde pubblico e Decoro urbano di Travagliato Fabio Platto, sono arrivati a profusione e rapidissimi.

I festeggiamenti sono tuttora in corso, ma si pensa già alla prossima edizione, per una giornata “ancora più grande”.

