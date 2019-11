Festa del Ringraziamento a Castrezzato. Dopo la benedizione dei mezzi ci sarà il pranzo condiviso all’oratorio.

Non solo le sirene dei pompieri per l’incendio in cascina. A Castrezzato questa mattina si è sentito anche il rombo dei motori. I mezzi agricoli si sono ritrovati alle 9 nel piazzale del “Pio XI” ed hanno poi iniziato il giro del paese, accompagnato da Polizia Locale e Carabinieri, fino a piazza Pavoni. Alle 10 è invece iniziata la Messa e al termine ci sarà la benedizione dei mezzi ad opera di monsignor Mario Stoppani prima del pranzo in oratorio. L’evento è stato organizzato dagli agricoltori castrezzatesi in collaborazione con la Parrocchia e il Comune.

In questa occasione è stato anche accolto il nuovo presbitero collaboratore, don Domenico Castelli, già entrato a Cossirano e Trenzano. Presente anche il sindaco Giovanni Aldi con la Giunta e numerosi consiglieri comunali.

