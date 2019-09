A San Paolo la 16esima edizione della Festa del giovane.

Festa del giovane

Si è chiusa in bellezza la 16esima edizione della Festa del giovane a San Paolo che ha tenuto banco da mercoledì a domenica. Per cinque giorni il campo dell’oratorio è stato invaso da grandi e piccini con la festa che è stato un condensato di allegria, di divertimento e aggregazione, il tutto condito dalla grande musica con , oltre al dj Steven Nicola che ha accompagnato nella prima serata, i tributi a Max Pezzali, Vasco, Jovanotti e ai Queen. Il tutto con un occhio di riguardo per l’ambiente, con l’eliminazione della plastica dalla tavola. “Siamo molto soddisfatti di come è andata la festa” – ha commentato Fabio Paoletti, uno dei tanti volontari che hanno collaborato in queste cinque serate.

