Un pomeriggio speciale per i bambini della scuola dell’infanzia di Orzinuovi

Festa dei nonni

I bambini della scuola dell’infanzia di Orzinuovi hanno festeggiato i loro nonni. E come farlo al meglio se non condividendo con loro il momento del gioco? Tra canti e risate nipoti e nonni hanno giocato ad una tombola speciale nel parco dell’asilo Garibaldi. Una bellissima esperienza che ogni anno si rinnova in anticipo rispetto al calendario tradizionale, per sottolineare l’importanza della figura del nonno. Fondamentale nella crescita del bambino, i nonni, rappresentano oggi, come ieri, una risorsa insostituibile nell’educazione emotiva e sociale dei piccoli.

