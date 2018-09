Festa Avis a Urago per il 45esimo anniversario: grande cerimonia in paese.

Festa in paese per il 45esimo anniversario dell’Avis. Il corteo è partito alle 17 dal monumento dell’Avis e dopo la sfilata per le vie del centro il parroco don Vincenzo Arici ha celebrato la messa. Presenti due dei fondatori del sodalizio e il presidente dell’associazione Gianluigi Brugali che si è detto contento per la riuscita della manifestazione. Presente anche il vicesindaco Luca Squarzoni. Ma ovviamente è stata significativa la presenza di avisini di altri paesi limitrofi.Domani gli avisini saranno in gita sul lago di Garda.