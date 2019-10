Festa al Pio Ricovero di Castenedolo: l’ultimo reduce di Tobruk spegne 100 candeline.

Pio Ricovero in festa

Si sono riunite mercoledì mattina 2 ottobre al Pio Ricovero di Castenedolo moltissime Associazioni d’Arma per festeggiare degnamente i 100 anni di Cesare Broglia, l’ultimo dei reduci di Tobruk. Erano presenti Giancarlo Milani e Albino Pensabene rispettivamente consigliere nazionale e responsabile dell’Associazione Nazionale Arma Aeronautica Regione Lombardia, Alfonso Turchettie Giuseppe Mazzei con il labaro dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, Gavino Domizio, con quello dell’Associazione Nazionale Arma Aeronautica, Sezione Brescia, Luigino Costa con il labaro della di Sezione Ghedi, FabioTreccani in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Brescia, nonchè il dottor Angelo Forti medico presso la casa di riposo di Castenedolo e Sarr Thianeoperatrice OSS della struttura, tutti riuniti in allegria per festeggiare il centenario. L’articolo completo in edicola da venerdì con MontichiariWeek.

