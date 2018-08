Ferragosto in Villa Mazzotti a Chiari. A seguito di un gustoso pranzo, la festa continuerà fino a tardo pomeriggio.

Ferragosto in Villa Mazzotti a Chiari

Un appuntamento tradizionale che, anche quest’anno, ha visto accorrere più di un centinaio di persone. E’ attualmente in corso in Ferragosto in Villa Mazzotti organizzato dall’associazione il Faro 50.0 con l’assessorato alle Politiche della famiglia del Comune. Dopo il pranzo con lo spiedo, giochi, ballo e attività animeranno il pomeriggio.

