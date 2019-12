Forse è caduta a terra dopo aver urtato un ostacolo. O forse è stata sbalzata sull’asfalto dopo essere stata colpita da un veicolo. Quel che è certo è che una civetta è finita sulla prima corsia della Brebemi e, senza il tempestivo intervento degli agenti della Polizia Stradale di Chiari, sarebbe sicuramente stata investita.

Fermato il traffico in A35

L’allarme è scattato nelle prime ore della mattinata di martedì 31 dicembre. La civetta, che è una specie protetta, era a terra sulla prima corsia della A35, in territorio di Travagliato (direzione Brescia). Per recuperare il rapace gli agenti della Polstrada hanno dovuto fermare temporaneamente il traffico. Il salvataggio è andato a buon fine.

La civetta recuperata e salvata

Dopo il recupero il rapace è stato trasportato al Distaccamento di Chiari. Gli agenti hanno contattato la Polizia provinciale di Brescia, che ha preso in carico il volatile. La civetta sarà curata e reimmessa in natura non appena le sue condizioni lo permetteranno.

TORNA ALLA HOME