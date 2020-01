“Facciamo crescere il gruppo di Protezione civile di Montirone”. L’obiettivo del gruppo di Protezione civile di Montirone è quello di crescere.

Protezione civile di Montirone

Far crescere la Protezione civile. E’ questo uno degli obiettivi che si è data l’Amministrazione comunale e nello specifico Alessandro Castellini, consigliere con delega proprio alla Protezione civile.

Il gruppo di Montirone da poche settimane è stato riaccreditato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Brescia e vuole continuare a essere un punto di riferimento per il territorio.

“In questi anni si è impegnato sul territorio e in varie occasione ed è stato indispensabile per la tutela del bene comune e delle vite umane – ha spiegato Castellini – In questo momento abbiamo la necessità di reclutare nuove leve: vogliamo che la Protezione civile torni ai fasti di un tempo e per far questo è fondamentale rilanciare i grandi valori che muovo il volontariato. Abbiamo bisogno di nuovi volontari, di persone che vogliono far parte di un gruppo non fine a se stesso, ma che si mette a disposizione della collettività in caso di bisogno”.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 24 gennaio.

