Erano in centinaia in strada per la Notte bianca di Castrezzato. Grandissimo successo ieri sera in paese.

E’ stato un successo incredibile. In centinaia e centinaia si sono riversati in strada per partecipare alla serata più lunga dell’anno. La Notte bianca organizzata dall’Amministrazione con il supporto delle associazioni, i gruppi di volontariato e i commercianti è andata alla grande. L’appuntamento ha preso il via alle 20 con la partenza del corteo con la banda e le Majorettes tra le vie del centro. Mezz’ora più tardi c’è stato lo spettacolo in piazza Amicizia che ha visto protagonisti coloro che hanno aperto la sfilata. Alle 21, piazza Pavoni ha invece ospitato il concerto degli «Aliens».

Gli eventi

Piazza dell’Amicizia è stata il luogo dove si è svolta la seconda edizione di poi la seconda edizione di Miss Castrezzato, vinta da Simona Calabria. Non sono mancate nemmeno le sfilate di moda. Animatori della serata sono stati il simpaticissimo conduttore Diego Bonassi, il comico Giovanni Rinaudo e anche Stefano Falbo che hanno fatto divertire tutti i presenti.

Gli appuntamenti collaterali

Grandissimo l’impegno dei commercianti. Sono scesi in strada con spettacoli e iniziative live. Bellissimo lo spettacolo di tessuti aerei di fronte alla chiesa. Anche le associazioni sono state presenti con i loro stand, così come si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento diversi bar e locali del centro.