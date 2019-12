Emozioni per la fiaccolata con gli Alpini e il bambin Gesù. Il tradizionale appuntamento a Chiari si è svolto nel pomeriggio della Vigilia di Natale.

Fiaccolata con gli Alpini

Un appuntamento al quale non si può proprio rinunciare. Anche quest’anno gli Alpini di Chiari hanno organizzato la fiaccolata con il bambin Gesù. Partendo dalla sede delle Penne nere in Villa, accompagnati dalla junior band Pedersoli e con i bimbi che si sono alternati sulla slitta, hanno percorso le vie della città allietando tutta la comunità. All’arrivo in viale Mellini, alla capanna, hanno posizionato il Bambin Gesù nella sua culla. Immancabili gli auguri di rito da parte del capogruppo Alfredo Facchetti. Buone feste a tutti!

E il nuovo appuntamento è in piazza dopo la Messa di mezzanotte per un brindisi e una fetta di panettone anche con l’Amministrazione.

