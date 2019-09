Emozioni con il salto con l’asta in piazza: stasera invece alle Quadre c’è Arisa. Piazza gremita per la gara internazionale organizzata dall’Atletica Chiari.

Spettacolo ed emozioni a raffica ieri sera a Chiari per la 33ma edizione del “Salto con l’Asta in Piazza”, una delle manifestazioni più importanti del “41° Palio delle Quadre”. La kermesse, orchestrata con la solita perizia e passione dall’Atletica Chiari 1964 Libertas, ha laureato vincitore il ventitreenne filippino Ernest John Obiena che ha letteralmente stracciato la pur buona concorrenza aggiudicandosi la gara varcando l’asticella alla quota di 5,81 metri. Misura di grande rilevanza che è il suo nuovo record personale e anche quello filippino. Nella bellissima cornice di piazza Zanardelli, come sempre gremitissima, Obiena ha incantato superando al primo salto le prime quattro misure affrontate (5,31 mt, 5,46 mt, 5,61 mt e 5,71 mt). Messo in cassaforte il successo il filippino ha poi incrementato la misura superando al secondo tentativo quota 5,81 metri; ha poi tentato il nuovo record Asiatico ponendo l’asticella a mt, 5,93 ma pur dimostrando di avere nelle corde la misura, non è riuscito a centrare l’obiettivo. Il tutto sotto gli occhi del presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Alfio Giomi, che ha elogiato sia il vincitore sia il sodalizio clarense presieduto da Daniele Bianchi.

Obina, nato a Manila il 17 novembre del 1995, sta vivendo una stagione magica avendo vinto i Campionati Asiatici e le Universiadi a Napoli. Al secondo posto si è piazzato un altro prospetto molto interessante, il francese classe 1999 Thibaut Collet che si è fermato a quota 5,46 mt. Al terzo posto il cinese Huang Bokay anche lui con la misura di 5,46 mt.

Il giorno prima sempre in Piazza Zanardelli si è disputata per la prima volta la gara internazionale femminile di salto con l’asta, dove ha trionfato la venticinquenne Roberta Bruni (quest’anno medaglia d’oro alle Universiadi a Napoli) con la misura di 4,52 metri, record personale all’aperto.

Valerio Zeccato

Arisa in concerto

Questa sera in piazza Zanardelli ci sarà Arisa. Il concerto è gratuito. L’ingresso sarà da via Garibaldi (anziché via Bettolini) per gli spettatori e da piazza delle Erbe per disabili e per gli sponsor.