Don Gabriele Fada dopo nove anni lascia la comunità di Bagnolo Mella.

Arrivederci don Gabriele

Giornata speciale quella di oggi a Bagnolo Mella con il saluto della comunità di Bagnolo Mella a don Gabriele Fada. In mattinata c’è stata Messa di saluto a Don Gabriele e poi il pranzo in oratorio, mentre a partire dalle 17.30 l’inizio della serata di saluto a don Gabriele, con l’intervento dei gruppi dell’oratorio. “Sarò pienamente sincero con voi – ha detto con Gabriele – Non sono felice di andare via da qui, ma vado via con il cuore felice pieno di gioia. Se la comunità cristiana di Orzinuovi incontrerà un prete felice sarà per merito del Signore e per merito vostro”.

