Elisabetta ha spento cento candeline

Appena la vedi pensi di avere davanti una persona di “massimo” 75 anni.

E appena la senti parlare quella sensazione si rafforza ulteriormente perché Elisabetta Lussignoli è davvero una forza della natura, un condensato di energia ed esuberanza che ti lascia senza parole.

Si perché proprio sabato ha raggiunto la veneranda età di 100 anni.

Per l’highlander di Barbariga quale sia il segreto e l’elisir della sua eterna giovinezza è presto svelato: «Lavorare fino a 83 anni mi ha mantenuto giovane e in forma – ha raccontato orgogliosamente – Ho cominciato che ne avevo 13 e quindi ho fatto 70 anni di lavoro”.

