Elezioni comunali ed europee, ecco l’affluenza di mezzogiorno a Brescia e provincia.

Urne aperte, cittadini liberi di esprimersi. Ma in quanti stanno andando a votare oggi per le Europee e per le comunali? I dati del portale ministeriale Eligendo parlano chiaro: a mezzogiorno, tra Brescia e provincia si hanno 201 comuni su 205, con un affluenza del 22,77% contro il 23,29% quelli precedenti.

Affluenza delle Europeee delle comunali, Comune per Comune

Per il ChiariWeek:

Chiari 28,86 comunali 28,35, Cologne 23,91 comunali 23,52, Coccaglio 26,91 comunali 26,39, Palazzolo 18,56, Capriolo 26,09 comunali 25,83, Paratico 31,45 comunali 30,60, Iseo 30,04 comunali 29,35, Provaglio 27,49 comunali 27,15, Corte Franca 21,45, Adro 23,82 comunali 23,18, Erbusco 24,69 comunali 24,21, Rovato 18,79, Cazzago 21,13, Passirano 24,51 comunali 24,35, Ospitaletto 17,88, Castegnato 25,19 comunali 24,82, Roncadelle 22,26, Cazzago 21,13, Castelcovati 19,65, Urago 27,60 comunali 27,29, Pontoglio 20,23, Rudiano 26,81 comunali 26,56, Roccafranca 29,89 comunali 29,55, Comezzano – Cizzago 25,55 comunali 25,39

Per Manerbio week:

Alfianello 25,11 comunali 24,80, Azzano Mella 19,44, Bagnolo Mella 19,34, Barbariga 26,49 comunali 26,25, Bassano Bresciano 27,19 comunali 26,73, Borgo San Giacomo 25,73 comunali 25,32, Brandico 29,09 comunali 29,61, Cigole 30,39 comunali 29,83, Corzano 28,17 comunali 27,23, Dello 25,40 comunali 25,10, Flero 20,70, Gambara 28,24 comunali 27,96, Gottolengo 20,65, Leno 25,08 comunali 24,55, Longhena 30,29 comunali 30,29, Mairano 30,02 comunali 29,29, Manerbio 20,38, Milzano 20,45, Montirone 28,92 comunali 28,49, Offlaga 19,31, Orzinuovi 28,44 comunali 28, Orzivecchi 29,59 comunali 29,40, Pavone 30,11 comunali 24,41, Pompiano 25,74 comunali 25,74, Poncarale 20,09, Pontevico 25,10 comunali 24,78, Pralboino 25,25 Quinzano 21,34, San Gervasio 28,59 comunali 28,21, San Paolo 26,79 comunali 26,24, Seniga 27,63 comunali 27,58, Verolanuova 22,03 comunali 21,67, Verolavecchia 25,60 comunali 22,25, Villachiara 27,43 comunali 26,69.

Per Montichiari e Garda Week:

Montichiari 23,82 comunali 23,40, Ghedi 25,75 comunali 25,12, Calvisano 28,60 comunali 28,26, Calcinato 25, o5 comunali 24,57, Carpenedolo 25,91, Bedizzole 23,73 comunali 23,35, Remedello 26,81 comunali 26,14, Desenzano 18,66, Lonato 20,16, Sirmione 25,72 comunali 25,10, San Felice 29,54 comunali 28,77, Manerba 26,47 comunali 25,87, Puegnago 25,74 comunali 25,51, Toscolano Maderno 19,26, Gardone Riviera 27,48 comunali 26,52, Moniga 20,24.

