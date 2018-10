E’ stata presentata ieri, 16 ottobre, a Palazzo Lombardia, l’edizione 2018 di Eicma, l’esposizione internazionale del ciclo e motociclo.

Nella mattinata di ieri, 16 ottobre, è stata presentata a Palazzo Lombardia l’edizione numero 76 di Eicma, L’esposizione internazionale del ciclo e del motociclo partirà il 6 novembre e terminerà l’11 novembre 2018. Come da consuetudine avrà luogo alla fiera di Rho. Alla presentazione erano presenti il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il vice presidente Fabrizio Sala e il sottosegretario regionale ai grandi Eventi, Antonio Rossi.

Il presidente di Regione lombardia Attilio Fontana ha ricordato che sul territorio lombardo si sono prodotte moto che hanno fatto la storia del motociclismo. Ha poi ringraziato Eicma che consente di esaltare questa grande tradizione lombarda, trasformando la regione in capitale internazionale delle due ruote. Fontana ha poi ricordato che manifestazioni come questa ed il Salone del Mobile, con gli eventi esterni correlati, rendono ancora più attrattiva la città di Milano.

Il Governatore ha poi voluto attirare l’attenzione sul tema della mobilità sostenibile:

“Questa importante manifestazione ci consente di trasmettere un messaggio importante per l’utilizzo di una mobilità, in rispetto dell’ambiente. Come Regione stiamo adottando numerose iniziative in tal senso che vanno dalla promozione dell’utilizzo delle due ruote, sia moto che bici, alla riduzione e controllo dell’utilizzo degli impianti di riscaldamento.”