La sagra di Barbariga sarà attiva anche per tutto questo week end e si concluderà poi lunedì sera.

Sagra San Vito a Barbariga

Anche in questo week end, così come in quello precedente, tiene banco a Barbariga la sagra di San Vito: stand gastronomici, animazione con orchestre e dj in funzione al palatenda e all’oratorio. Tra gli eventi collaterali, da segnalare, il primo concorso barba e baffi di BARBA_RIGA, in programma domenica alle 18. E sempre per quanto riguarda il ricco programma della festa tra il folto programma è inserita anche un’iniziativa organizzata dall’associazione Amici della Chiesetta di San Gervasio, in collaborazione con la parrocchia di Barbariga, per domenicadal titolo ItinerArte: una visita guidata ai beni artistici di Barbariga con la storica dell’arte Silvia Bracca che condurrà i partecipanti lungo un percorso di circa un chilometro, illustrando la storia dei più rappresentativi monumenti religiosi del borgo bassaiolo (ritrovo alle 14.45 al parcheggio del Camposanto di Barbariga). La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti: per informazioni 339.5635425 (è gradito un cenno a titolo di prenotazione). Lunedì invece gran finale con spettacolo pirotecnico ed estrazione della sottoscrizione a premi.

