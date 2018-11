Lo spot girava da settimane in radiovisione e la notizia era già stata data da BergamoPost, ma finalmente sono arrivati i dettagli di questo «incontro tra numeri uno».

I primi vent’anni di Oriocenter

«Puntuale come le radio», la conferenza di presentazione della festa organizzata da Oriocenter per i suoi vent’anni inizia alle ore 12 di martedì 20 novembre. Sul palco installato nella nuova food court, di fianco al C Cafè House, siedono: Luigi Tornari, direttore di testata di RTL 102.5; Giancarlo Bassi, presidente del Consorzio dei commercianti di Oriocenter; Ruggero Pizzagalli, direttore di Oriocenter; Angelo Baguini, direttore artistico di RTL 102.5.

Al via sabato 24 novembre

La festa per il ventesimo compleanno di Oriocenter inizierà alle 21 di sabato 24 novembre presso la prima delle due postazioni (quella collocata nella storica food court) che RTL ha già iniziato a installare nel centro commerciale: «Sabato, nell’area storica – spiega Angelo Baiguini -, a partire dalle 21 inizieremo la nostra festa danzante con Massimo Alberti e Andrea de Sabato. A partire dalle 23, invece, ci saremo io e Dj Sautufau. La nostra postazione rimarrà fino a febbraio, tutti i sabato sera, dalle 23 all’1 di notte».

Non solo discoteca però

Spiega Ruggero Pizzagalli: «Abbiamo voluto fare di più: oltre al Black Friday della sera precedente, lanciamo un concorso per vincere una delle venti gift card da mille euro: chiunque faccia acquisti dalle 19.30 alle 23.30 potrà giocare lo scontrino nelle postazioni instant-win entro le 24. La gift card sarà spendibile in tutti i negozi di Oriocenter, ipermercato compreso».

Il prima a colpi di selfie…

In attesa dei festeggiamenti. Oriocenter si è già vestito di festa con le postazioni selfie posizionate nelle gallerie e le quattro postazioni di videogaming virtuale, che rimarranno installati dal 19 al 22 novembre. Il 21 novembre, inoltre, dalle 18 alle 19 appuntamento con il centravanti e il muro: Duvan Zapata e Josè Palomino saranno infatti a Oriocenter per firmare autografi e scattare fotografie con i tifosi atalantini.

…e il finale con Baby K

A chiudere i festeggiamenti, infine, ci penseranno la cantante Baby K, special guest del 25 novembre quando, a partire dalle 17, incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo album Icona, e i finalisti della Sim Racing Cup, che si sfideranno nelle postazioni di automobili virtuali nella zona di fronte a Unieuro: i ragazzi, giro veloce dopo giro veloce, si sono conquistati la finale battendo gli altri ottomila partecipanti del concorso. I primi cinque classificati della finalissima si aggiudicheranno una gift card: il primo premio vale 500 euro, da spendere sempre in Oriocenter.