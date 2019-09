E’ quello di Giuliana Gaibotti il ripieno del casoncello De.Co di Pontoglio. La finalissima si è svolta oggi pomeriggio ai Prati verdi e tra i giurati c’era anche lo chef stellato Roberto Cerea.

Vince il ripieno di Giuliana Gaibotti

E’ della pontogliese Giuliana Gaibotti il ripieno che accompagnerà il casoncello De.Co. La finale del contest “Porta il tuo cuore, porta il tuo ripieno”, si è svolta oggi pomeriggio a Pontoglio alla presenza di ospiti illustri e chef famosi a livello internazionale. La Gaibotti ha battuto, con un buon numero di preferenze, Rosi Pierina Bracchi, Gigliola Piovanelli e Maria Teresa Raccagni, ma tutti i ripieni hanno ottenuto un discreto successo.

Il contest e gli ospiti

La fase finale del contest indetto dall’Accademia italiana del casoncello, presiduta da Davide Orlandi, si è svolta ai Prati verdi. Ospiti di punta sono stati lo chef stellato Roberto Cerea (che ha ottenuto la stella Michelin per il ristorante Da Vittorio) e Paolo Benigni di Trussardi alla Scala di Milano. In giuria, tra tanti esponenti illustri, anche il consigliere regionale della Lombardia Federica Epis, il sidaco Alessandro Seghezzi, il primo cittadino di Rovato Tiziano Belotti e l’assessore Alberto Bonardi, entrami possessori della De.Co (per il manzo all’olio e per la Ret) nei loro Comuni. I giurati hanno assaggiato i casoncelli per tre volte e hanno poi indicato semplicemente il colore di preferenza. La Gaibotti, con il suo verde, ha sbaragliato la concorrenza. Presente per l’occasione anche don Giovanni Cominardi che farà il suo ingresso come parroco di Pontoglio sabato pomeriggio e il presidente di Confartigianato Eugenio Massetti.

Fondamentali per la buona riuscita dell’iniziativa sono stati anche i ragazzi del Cfp di Clusane che hanno curato il servizio così come tutti i consiglieri e membri dell’Accademia: il vicesindaco Alessandro Pozzi, Roberto Manenti e Maria Parietti in primis.

