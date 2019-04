E’ in edicola il nuovo numero di Chiariweek con tante notizie legate al territorio della Franciacorta, del Sebino e della Bassa bresciana.

E’ in edicola il nuovo numero di Chiariweek

Sulla prima pagina di questa settimana notizie che spaziano dalla cronaca giudiziaria alla nera, passando per una gara di solidarietà nazionale a favore di un bresciano e, per finire, come potrebbero mancare alcuni focus sui candidati sindaco della zona?

Due comunità in lutto

In prima il lutto per l’imprenditore e politico palazzolese Giuseppe Vezzoli, presidente di Confartigianato Palazzolo. Cordoglio anche a Cologne per la tragica perdita di Franco Goffi, ex presidente del Cologne Calcio e consigliere comunale.

La giudiziaria

Il Tribunale ha emesso due sentenze: una è arrivata nei confronti dell’ex segretaria dell’infanzia Bonomelli di Corte Franca: Raffaella Giacomassi, che faceva shopping con i soldi della scuola materna, condannata a 10 mesi. L’ex vigilessa Donatella Chiari, invece, ha patteggiato un anno e sei mesi per la vicenda dei certificati medici falsi.

Sarà invece la Corte Europea a stabilire l’indennizzo che riceverà la famiglia Raccagni per la morte di Pietro, che morì a seguito di una rapina nel 2014. A parlare è la vedova Federica Pagani.

La nera

Dopo l’incidente con un toro in stalla a Palazzolo, l’agricoltore Santino Dossi è stato portato in ospedale d’urgenza e per fortuna non è più in pericolo di vita.

Gara di solidarietà

E’ una corsa contro il tempo quella del travagliatese 33enne William Pezzulo, sfregiato con l’acido dalla ex fidanzata Elena Perotti, che ora deve pagare 48mila euro al suo legale di parte civile dopo aver ricevuto un’ingiunzione di pagamento. Del risarcimento milionario che gli spettava non ha ricevuto un soldo, ma l’Italia si sta muovendo per fare… a gara di solidarietà.

La politica

Sul numero di questa mattina in edicola vi sveliamo tutti i nuovi candidati alla carica di sindaco di Provaglio d’Iseo, Paratico, Capriolo e i due di Castrezzato, Barucco e Aldi.

