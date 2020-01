E’ in edicola il nuovo numero di ChiariWeek. Tantissime notizie su Chiari, sul Sebino e la Franciacorta e anche sulla Bassa.

Cosa aspettate? Un numero più ricco che mai è in edicola. Tantissimi i servizi di approfondimento di questa settimana. In prima pagina invece troviamo l’intervista esclusiva a Jessica Piccolo Valerani, attrice clarense che interpreta la suora nella serie Sky “The New Pope” con Jude Law e John Malkovich, ma anche un nuovo capitolo del processo dei controlli fiscali “pilotati” e tutti i dettagli sulla storia del semaforo “killer” di Passirano. Interessanti anche i risvolti sulla morte di Nadia Pulvirenti, l’omicidio si poteva evitare? E infine, Gino il barbiere di Castrezzato, ha appeso le forbici al chiodo e ha chiuso il suo negozio di barbiere per godersi la pensione.

