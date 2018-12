E’ già Natale in centro con le Botteghe e gli appuntamenti al Museo. Oggi pomeriggio la piazza si è trasformata in un villaggio mentre il Cai ha fatto “montagne di giochi” con i bambini.

E’ già Natale. Oggi a Chiari sono diversi gli eventi che aprono il calendario delle feste. Grazie alle Botteghe di Chiari, in piazza Zanardelli, è stato allestito il villaggio di Natale. Non mancano nemmeno i personaggi più amati dai bambini e la mascotte, Buteghì. Invece, vicinissimo, al Museo, il Comune ha proposto in collaborazione con il Cai, l’appuntamento “Montagne di giochi”. In piazza anche altre associazioni, bancarelle e gli Alpini.

All’Italmark ha inoltre preso il via la rassegna bandistica del Corpo bandistico Pedersoli.

