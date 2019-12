Dulùr e dutùr: presentata la nuova pubblicazione di Mino Facchetti. Sarà donato da Chiari Farma ai clienti della farmacia comunale come presente per le feste.

Dulùr e dutùr

Vocabolario, raccolta di detti e proverbi, ma anche una specie di vademecum in dialetto, affinchè la “lingua” tradizionale non vada persa. “Dulùr e dutùr” è nuovo libro del professor Mino Facchetti. La pubblicazione, curata dalla Clarense Edizioni, è stata promossa dalla Chiari Servizi o meglio dalla farmacia comunale Chiari Farma e sarà donata, in vista dell’imminente Natale, ai clienti di Chiari Farma. La presentazione alla stampa si è svolta questa mattina proprio in farmacia, alla presenza di Facchetti, del presidente della municipalizzata Marco Salogni, della direttrice, la dottoressa Eva Scalvini, e degli assessori Domenico Codoni e Vittoria Foglia.

La distribuzione è in corso, ma il volume sarà illustrato alla cittadinanza il 18 gennaio, alle 16, al Museo. Facchetti dialogherà con Claudio Baroni.

L’articolo completo sarà su ChiariWeek in edicola a partire da venerdì 20 dicembre.

TORNA ALLA HOME