Due nuovi Cda per gli asili di Trenzano e di Cossirano scelti dalla nuova Amministrazione in queste ore.

Due scuole dell’infanzia in paese

Trenzano e Cossirano da sempre hanno avuto la gestione delle scuole dell’infanzia separate (anche i poli delle scuole elementari sono divisi tra paese e frazione, solo le medie sono comuni e site in via Don G. Pietta). Diversi i cambi fatti in concomitanza dello scadere delle nomine volute dalla precedente amministrazione comunale guidata dall’uscente sindaco Andrea Bianchi. Nelle scorse ore si è decisa la composizione del nuovo consiglio per la scuola della frazione.

Ecco i volti nuovi del Cda cossiranese

Pronte nella mattinata di martedì 21 agosto, le nomine della Fondazione Conte Luigi Martinengo. L’asilo di Cossirano avrà nel suo consiglio Renata Bocchi, Giacomo Manenti e Maria Zazzarino. Tra questi verrà eletto a breve il prossimo presidente. Spetta di diritto un posto in Cda anche al parroco locale don Endrio Bosio. Sarà attivata anche la componente genitoriale, coinvolgendo la voce delle mamme e dei papà della frazione al tavolo decisionale, posto precedentemente non attivato negli scorsi mandati.

Le parole del sindaco

Soddisfatto per la scelta il neo sindaco Italo Spalenza, della lista civica «Futuro Adesso». Il primo cittadino trenzanese ha così commentato i nuovi volti del polo formativo di via San Valentino:«Sono davvero soddisfatto delle scelte e del prossimo nuovo passo studiato per l’asilo. Non solo abbiamo pensato alle nomine delle scuole dell’infanzia, ma siamo pronti a comunicare anche tutti gli altri consigli partendo dalla Polisportiva e dal centro diurno. Abbiamo lavorato per il meglio e per il bene comune, scegliendo persone competenti». Spalenza ha inoltre nelle scorse settimane scritto una lettera ai presidenti uscenti e ai componenti dei vecchi consigli per ringraziarli del lavoro svolto.

Manca ancora invece il Cda di Trenzano

Giochi fatti anche per l’asilo di piazza IV Novembre, che attende però il naturale scadere dell’uscente Cda, per rendere noti i nuovi responsabili. Saranno comunicati ad inizio settembre. La scuola dell’infanzia di Trenzano riaprirà le attività già dal 3 settembre prossimo.