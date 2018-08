Due milioni per l’edilizia scolastica a Chiari. L’Amministrazione ha vinto un bando per la riqualificazione della scuola Toscanini.

Due milioni per l’edilizia scolastica

Chiari premiata ancora una volta. : l’Amministrazione ha vinto per la terza volta un bando per l’edilizia scolastica guadagnando la possibilità di un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro, su una spesa di 3 milioni e 307 mila euro per la riqualificazione della scuola Toscanini che diventerà il polo della secondaria.

Chiari è primo Comune per punteggio, davanti a tutti i partecipanti della Lombardia. Ma ancora più significativo è il fatto che con questa nuova vittoria si andranno a finanziare i lavori per la scuola già esistente di via Roccafranca, la quale sarà adeguata in senso antisismico e portata a consumo quasi zero.