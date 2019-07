Le strade della Bassa si macchiano ancora di sangue: a Gottolengo, infatti, si è verificato un incidente mortale in cui ha perso la vita un uomo di 37 anni

Incidente mortale

Il sinistro è avvenuto intorno alle 21.15 lungo via per le caselle, strada di campagna che unisce la Sp8 con la Sp11. Secondo quando riferito dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza il sinistro ha riguardato una sola autovettura finita fuori strada. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto, oltre alla Polizia Stradale di Brescia, data la gravita della situazione sono giunte due ambulanze e un’automedica. I soccorritori hanno fatto il possibile per salvare il conducente del veicolo ma per l’uomo di 37 anni, non c’è stato nulla da fare

