Drammatico incidente pochi minuti fa a San Paolo: una spazzatrice è finita nei campi adiacenti alla strada, ribaltandosi. Sul posto anche l’elisoccorso.

L’incidente

Il sinistro si è verificato poco prima delle 10 nei pressi di Cascina Rossi, lungo la strada che da San Paolo conduce a Motella. Protagonista una spazzatrice di una ditta di Orziveecchi: il conducente, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato, finendo fuori strada e il mezzo si è adagiato su un lato. L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono giunte due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso: i feriti sono due, entrambi uomini, uno di 45 anni. Uno è stato trasportato all’ospedale di Manerbio, l’altro al Civile di Brescia. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia stradale di Montichiari e i Vigili del Fuoco di Orzinuovi

