Drammatico incidente a Palazzolo, sulla Sp99 (sul confine con Telgate): lo scontro ha riguardato una moto e una macchina e sul posto è in arrivo l’elisoccorso

Aggiornamento delle 23.22

Nello scontro tra l’autovettura, condotta da un palazzolese che tornava a casa, e il motorino (finito nel campo adiacente alla strada completamente distrutto) il centauro ha riportato gravi ferite: l’amputazione del piede e diverse fratture, ma non è in pericolo di vita. E’ stato trasportato con l’elisoccorso al Civile di Brescia. Sul posto è intervenuta anche la Croce rossa di Palazzolo con infermiere di Areu.

Aggiornamento delle 22.50

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Prato con provinciale che separa le due province. E’ atterrato l’elisoccorso proveniente da Como. Le condizioni del ferito paiono molto gravi. Il motorino andava da Palazzolo verso Telgate, la macchina in direzione opposta: lo scontro è stato frontale

L’elisoccorso

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 22, in via Prato, e a scontrarsi sono state una moto e una autovettura. Uno scontro violento tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre a un’ambulanza, sta per giungere l’elisoccorso. Al momento si segnale un ferito, un uomo, ma le sue condizioni sono ancora in fase di accertamento. In via Prato è giunta anche una pattuglia della Polizia Stradale di Darfo.

