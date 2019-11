Dramma a Travagliato per una vicenda dai contorni ancora misteriosi: una donna di 44 anni è stata trovata morta.

Il dramma

L’allarme è scattato alle 9 in via Castrezzato, stradina di campagna fuori dal centro abitato. Qui due persone hanno notato il corpo senza vita di una persona e hanno allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica, oltre ai carabinieri di Travagliato che si sono immediatamente messi all’opera per capire identità e cause del decesso. Il corpo è risultato essere di una donna di 44 anni di Travagliato, di cui non si avevano più notizie da ieri. Al momento gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi, dall’omicidio all’incidente, passando per il gesto estremo. I soccorritori hanno dovuto prestare aiuto a una delle persone che ha ritrovato il cadavere, che si è sentita male.

