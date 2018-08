Doppio lutto a San Bernardino a Chiari. I salesiani piangono la scomparda di don Gianni Pozzi e del salesiano coadiutore Luigi Fumagalli.

Doppio lutto

Giorni difficili per la comunità salesiana di San Bernardino. Si è spento a Pavia, dove attuamente operava don Gianni Pozzi, originario di Rovato, per diverso tempo impegnato in città. Al contempo, è venuto a mancare anche il coaditore salesiano Luigi Fumagalli. La cittadinanza si è da subito dimostrata partecipe al lutto.

I funerali

Le esequie di don Pozzi saranno celebrate a Pavia in mattinata, e nel pomeriggio alle 16, a Rovato nella parrocchia di Santa Maria Assunta. Quelle di Fumagalli sono invece in programma per domani mattina alle 10 presso la chiesetta di San Bernardino.

I ricordi e le storie di vita saranno sul ChiariWeek in edicola a partire da venerdì 10 agosto.