Dopo lo sciopero dei dipendenti l’Atib di Dello è pronta a trattare.

Sciopero e trattativa a Dello

E’ stata una mattinata abbastanza movimentata quella di venerdì scorso all’azienda Atib di Dello.

Infatti i dipendenti dell’azienda dalle 11 alle 12 hanno scioperato fuori dalla loro ditta: la protesta è stata decisa unitariamente dalle organizzazione sindacali dopo l’annuncio da parte dell’azienda di voler togliere il premio di risultato ai neo assunti.

I dipendenti ora, insieme ai sindacati, stanno valutando eventuali altre azioni: si ventilava ancora un’ora di sciopero ma per il momento i lavoratori hanno deciso di non farlo.

Pare infatti che dall’azienda siano arrivati dei segnali per riaprire il tavolo della trattativa.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 19 luglio.

TORNA ALLA HOME PAGE