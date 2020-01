Dopo aver lottato per ore, si è spento lo chef Vittorio Fusari. La notizia è di questa sera. Il noto cuoco è spirato a seguito di un malore improvviso.

Dopo aver lottato per ore, si è spento lo chef Vittorio Fusari

Da giorni si trovava ricoverato in ospedale a Chiari, ma proprio oggi che sarebbe dovuto essere dimesso, Vittorio Fusari è stato colto da un malore improvviso e le sue condizioni sono parse da subito critiche, tanto che nel pomeriggio era circolata la notizia della sua dipartita. Fusari si è spento questa sera a Chiari. Lo chef di Iseo, 66 anni, ha lasciato la moglie, Anna Patrizia Ucci, referente di Slow food per la Franciacorta, Oglio e lago d’Iseo, e il figlio.

In molti stanno esprimendo la loro vicinanza e il loro cordoglio alla famiglia Fusari per l’improvvisa e dolorosa perdita.

Iseo non dimenticherà il Maestro

“Abbiamo tutti sperato in un errore, purtroppo non é così. Vittorio é in cielo. Buon viaggio Maestro. La tua Iseo non ti scorderá”. Con queste parole il Comune di Iseo ha detto addio al grande cuoco conosciuto in tutta la Franciacorta e oltre.

Classe 1953, originario di Iseo, Fusari è approdato al mondo della ristorazione in seguito agli studi universitari in Filosofia e all’esperienza professionale come capostazione. Allievo del maestro Gualtiero Marchesi, è stato il fondatore dei ristoranti stellati “Il Volto” e “Le Maschere” a Iseo; successivamente è stato lo chef della “Dispensa Pani e Vini Franiacorta” a Torbiato di Adro, del “Pont de Ferr” a Milano e infine, dall’anno scorso, del “Balzer” di Bergamo. La sua cucina si caratterizzava per la capacità di essere tradizionale ma al tempo stesso moderna e ricercata.

TORNA ALLA HOME PAGE