Dopo 99 anni a Mairano arriva un prete novello. Padre Erasmo è stato ordinato dal vescovo Pierantonio Tremolada.

Festa grande per comunità di Mairano che nel pomeriggio di sabato ha visto l’ordinazione di padre Erasmo Battista Fierro della Congregazione dei Canonici regolari dell’Immacolata concezione. Pochi minuti dopo le 16, il vescovo di Brescia monsignor Pierantonio Tremolada ha dato il via alla cerimonia nella gremita chiesa parrocchiale. Insieme al vescovo, oltre una quarantina tra sacerdoti e religiosi. Ad aprire la celebrazione è stato don Piero Pochetti che ha sottolineato come la comunità abbia raccolto i frutti della fede dopo quasi un secolo. 99 anni fa, la chiesa fu dedicata a Sant’Andrea Apostolo e il crisma oggi ritorna su un mairanese che diventa così sacerdote. Domani mattina, alle 10, il novello consacrato celebrerà la sua prima Messa in paese.

