Donne in cammino a Chiari in occasione della loro festa. Erano circa 150 alla partenza, ma altre si stanno aggiungendo durante il giro.

Donne in cammino

#iomivogliobene e mi rispetto. Questo l’hashtag lanciato in occasione della Festa della donna. Donne in cammino è infatti il nome dell’iniziativa organizzata per questo pomeriggio dall’Amministrazione e il Gruppo di cammino cittadino. Circa 150 donne, di ogni età, si sono ritrovate in piazza delle Erbe per l’appuntamento delle 17. Poi, dopo un piccolo momento di riscaldamento sono partite per il giro che sarà di circa 3 chilometri. L’evento è stato introdotto dall’assessore alle Politiche Sociali Lucia Baresi. Erano presenti tutte le donne dell’Amministrazione comunale e Marina e Giuliana (esperte di motricità) che si prendono cura del Gruppo di cammino locale.

