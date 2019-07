Don Valerio Mazzotti nuovo parroco di Dello e Quinzanello.

Don Valerio a Dello

Dello e Quinzanello si preparano ad accogliere il nuovo parroco. Dopo mesi di attesa, è stato rivelato il suo nome: a guidare le due parrocchie sarà don Valerio Mazzotti, classe 1975, originario di Montichiari. Il suo arrivo è previsto per settembre.

Alle spalle del nuovo parroco ci sono numerosi incarichi. Mazzotti è stato ordinato sacerdote nel 2000, a soli 25 anni e negli ultimi quattro anni è stato curato a Rovato .

Quella dellese sarà per lui la prima esperienza da parroco. “Sono un po’ emozionato – ha confidato – Si tratterà sicuramente di un’avventura stimolante. Non conoscevo la realtà di Dello: è stato don Fabrizio, durante un incontro di confronto, a presentarmela. Tra noi c’è stata subito una bella sinergia”. Don Valerio prenderà il posto di don Fabrizio David che a breve diventerà il nuovo parroco di Sarezzo.

